Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. АвтоВАЗ еще на неделю продлит простой линии по сборке автомобилей Lada Largus и Xray, моделей Renault Sandero и Logan. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Представитель АвтоВАЗа отметил, что приостановка производства связана с продолжающимся дефицитом электронных компонентов Bosh. При этом производство на линии по сборке машин семейства Lada Granta и Lada Niva возобновится 2 и 3 сентября.

«Тольяттинский завод АвтоВАЗ запустит две линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября — это линия №5 (Granta) и линия №3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю», — сообщил представитель компании.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о том, что приостановит на неделю выпуск автомобилей на всех трех линиях на предприятии в Тольятти с 23 августа.

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