Москва, 26 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Знания, навыки и умения специалиста в области вакцинации подробно прописаны в новом профессиональном стандарте педиатра. Об этом 26 августа сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова на всероссийской конференции «Время жить».

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

«Надо сказать, что мы закончили формирование нового профессионального стандарта педиатра, где очень подробно прописали блок по вакцинации, то есть те знания, навыки и умения, которые должен иметь педиатр по этому разделу», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Намазова-Баранова добавила, что в настоящее время все профессиональные стандарты врачей всех врачебных специальностей должны быть гармонизированы для того, чтобы новые специалисты имели правильное представление о современной информации и понимали в чем ее преимущество, которое может стать новыми аргументами при общении с пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём Телеграм-канале обнародовал данные о резком снижении количества тяжелых случаев и смертей от COVID-19 благодаря массовой вакцинации.