В Минздраве РФ рассказали об изменениях в новом профстандарте педиатра
Москва, 26 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Знания, навыки и умения специалиста в области вакцинации подробно прописаны в новом профессиональном стандарте педиатра. Об этом 26 августа сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова на всероссийской конференции «Время жить».
«Надо сказать, что мы закончили формирование нового профессионального стандарта педиатра, где очень подробно прописали блок по вакцинации, то есть те знания, навыки и умения, которые должен иметь педиатр по этому разделу», — приводит ее слова РИА Новости.
Также Намазова-Баранова добавила, что в настоящее время все профессиональные стандарты врачей всех врачебных специальностей должны быть гармонизированы для того, чтобы новые специалисты имели правильное представление о современной информации и понимали в чем ее преимущество, которое может стать новыми аргументами при общении с пациентами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём Телеграм-канале обнародовал данные о резком снижении количества тяжелых случаев и смертей от COVID-19 благодаря массовой вакцинации.