Тбилиси, 26 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Угроза схода оползня на окраине Тбилиси ликвидирована, с 26 августа восстановлено движение по пролегающей рядом улице Мачавариани. Об этом сообщает пресс-служба столицы Грузии.

Tbilisi.gov.ge Работы по предотвращению оплзня. Тбилиси

«Были проведены укрепительные работы, чтобы движение там было безопасным. Были применены все технологии высокого уровня, существующие в мире и связанные с оползневыми зонами», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что также на этой улице вскоре планируется установить светодиодное освещение.

Напомним, в марте на одном из холмов, расположенных на окраине Тбилиси обнаружили трещину длинной в десятки метров и глубиной до 20 метров. Эксперты сообщили об угрозе оползня. Движение на улице Мачавариани было перекрыто, мэрия пригласила геологов из Германии, по рекомендациям которых провели укрепительные работы на холме.