Кострома, 26 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Костроме осудили 43-летнего мужчину, сделавшего фотографию с краденым ружьём на улице. Об этом сообщает прокуратура региона.

УМВД России по Костромской области Огнестрельное оружие, изъятое у мужчины

Приговором суд по статье «Хищение огнестрельного оружия» костромичу назначили максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При рассмотрении дела суд учёл прошлые судимости обвиняемого.

Как ранее писало ИА REGNUM, мужчину задержали на одной из костромских улиц 6 апреля 2021 года. За помощью к полицейским обратились горожане, увидевшие нетрезвого гражданина, делающего селфи с огнестрельным оружием. Позднее выяснилось, что опасный предмет был похищен костромичом из дома знакомой. От действий мужчины никто не пострадал.