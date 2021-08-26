Магас, 26 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В сфере образования Ингушетии в 2021 году достигнуты значительные успехи, которые позволяют говорить об эффективности образовательного процесса в регионе. Об этом заявил 24 августа в ходе традиционного августовского совещания с учителями школ глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По его словам, о позитивных сдвигах в сфере образования говорит тот факт, что впервые в 2021 году 26 учащихся Ингушетии получили высший балл на ЕГЭ.

«Более 500 школьников получили от 80 до 99 баллов, 251 выпускник окончил школу с золотой медалью. Для Ингушетии это рекордные достижения», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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Напомним, в 2020 году ЕГЭ на 100 баллов в Ингушетии сдали 12 школьников, а годом ранее стобалльников было всего четверо.