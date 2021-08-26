Ханой, 26 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. На странице вьетнамского пользователя Facebook были опубликованы фотографии видеокарты AMD, возможно, предназначенной для майнинга криптовалют. Об этом 26 августа сообщает портал Wccftech.

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Издание обратило внимание, что на снимках запечатлена видеокарта без разъёмов с логотипом XFX на печатной плате. Журналисты предположили, что в её основу легла архитектура RDNA 2, поскольку ни у одной другой недавно выпущенной видеокарты AMD нет такой задней панели и конфигурации разъёмов питания.

Они также допустили, что устройство оборудовано графическим процессором Big Navi 21. Владелец страницы написал в публикации, что назовёт цену и характеристики представленной видеокарты позже.

https://www.facebook.com/nguyencongpc.vn/posts/1749860848554434

Напомним, в марте 2021 года представитель AMDНиш Нилалоджанан заявил, что компания не будет ограничивать возможности видеокарт в майнинге криптовалют. Тогда он обратил внимание, что архитектура RDNA 2 разрабатывалась в основном для игр, и что она является не лучшим решением для майнинга.