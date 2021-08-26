В сеть выложили фото видеокарты AMD RDNA 2 для майнинга
Ханой, 26 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. На странице вьетнамского пользователя Facebook были опубликованы фотографии видеокарты AMD, возможно, предназначенной для майнинга криптовалют. Об этом 26 августа сообщает портал Wccftech.
Издание обратило внимание, что на снимках запечатлена видеокарта без разъёмов с логотипом XFX на печатной плате. Журналисты предположили, что в её основу легла архитектура RDNA 2, поскольку ни у одной другой недавно выпущенной видеокарты AMD нет такой задней панели и конфигурации разъёмов питания.
Они также допустили, что устройство оборудовано графическим процессором Big Navi 21. Владелец страницы написал в публикации, что назовёт цену и характеристики представленной видеокарты позже.
https://www.facebook.com/nguyencongpc.vn/posts/1749860848554434
Напомним, в марте 2021 года представитель AMDНиш Нилалоджанан заявил, что компания не будет ограничивать возможности видеокарт в майнинге криптовалют. Тогда он обратил внимание, что архитектура RDNA 2 разрабатывалась в основном для игр, и что она является не лучшим решением для майнинга.