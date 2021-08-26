Саратов, 26 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 26 августа 620 591 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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За сутки вакцинировали 3489 жителей. Полностью закончил иммунизацию антиковидными препаратами 547 441 человек, в том числе за сутки — 5272 саратовца.

Как сообщало ИА REGNUM, защита организма от штаммов COVID-19 усиливается в течение шести месяцев после вакцинации «Спутником V».

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