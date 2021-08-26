Уфа, 26 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Гуляющего по карнизу четырехлетнего ребенка спасали в Уфе. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

(сс) Daquella manera Дети у окна

Сообщается, что утром 26 августа спасатели получили сообщение о том, что на карнизе балкона, который расположен на девятом этаже многоквартирного дама стоит маленький ребенок.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что несовершеннолетний прогуливался по карнизу.

«Пока часть спасателей поднималась на крышу, чтобы оттуда спуститься к ребенку и уберечь его от падения, один из сотрудников остался внизу и разговаривал с малышом. К счастью, все закончилось хорошо: маленький мальчик сам вернулся в квартиру и даже прикрыл злополучное окно, через которое попал на карниз», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Было установлено, что ребенок 2017 года рождения был дома вместе с бабушкой и двумя братьями, старшему из которых около десяти лет. По предварительной информации, ребенок вышел на карниз, когда бабушка отлучилась на кухню, а старший брат играл с другим братом.

Сообщается, что в ходе спасательной операции двое мужчин стояли внизу для подстраховки с растянутым одеялом.