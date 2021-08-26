Нью-Дели, , 12:06 — REGNUM В западной части Тихого океана стартовали многосторонние маневры «Малабар», которые продлятся с 26 по 29 августа. Участие в них принимают ВМС Индии и США, а также морские силы самообороны Японии и Королевский австралийский военно-морской флот. Об этом 26 августа сообщили в министерство обороны Индии.

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В состав ВМС Индии входят фрегат «Шивалик» и корвет «Кадматт», а также самолет морской разведки P-8I и палубные вертолёты, ВМС США на учениях представляют эсминец «Барри», корабли поддержки «Рапаханнок» и «Биг хорн» и самолёт морской разведки.

«Японские морские силы самообороны будут представлены вертолётоносцем «Кага», эсминцем «Ширануи», миноносцем «Марасамэ», а также подлодкой и патрульным самолётом, Королевский австралийский военно-морской флот представит фрегат «Варрамунга», — уточнили в оборонном ведомстве Индии.

В минобороны напомнили, что манёвры «Малабар» проводились с 1992 года с участием Индии и США. В 2015 году к ним на постоянной основе присоединилась Япония. В прошлом году постоянным участников учений стала Австралия.