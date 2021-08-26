Казань, 26 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов завершит карьеру после завершения сезона 2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 26 августа сообщает пресс-служба клуба.

Акутагава Данис Зарипов

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я пришёл в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере», — сказал Зарипов.

Зарипов играл за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год, а затем перешёл в магнитогорский «Металлург», в составе которого выступал до 2017 года. После этого он вернулся в казанский клуб, за который играет до настоящего времени.

40-летний Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина — три раза он выигрывал трофей в составе «Ак Барса» (2009, 2010, 2018) и дважды в составе «Металлурга» (2014, 2016).

В составе сборной России Зарипов стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле «Ак Барс» продлил контракт с Зариповым на один сезон.