Женева, Швейцария, 26 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Организаторы Женевского автосалона планируют провести автомобильную выставку в столице Катара — Дохе. Об этом сообщает издание Autocar.

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Стоит отметить, что Женевский автосалон — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Женеве в марте. Впервые автомобильная выставка состоялась в 1905 году.

Пока точно не определены сроки проведения выставки в Дохе. По предварительной информации, мероприятие пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года.

В организации выставки примет участие управление по туризму Катара. Новая выставка получила наименование Qatar Geneva International Motor Show. Предполагается, что мероприятие будет проходить два раза в год.

«Мы очень гордимся тем, что Qatar Tourism доверил нам разработку концепции нового автосалона в Дохе. Это стало результатом очень доверительных и конструктивных дискуссий с первого дня нашего сотрудничества», — сообщил президент комитета Женевского международного автосалона Морис Турреттини.

Напомним, в 2020 году Женевский автосалон был отменён из-за пандемии, а в 2021 году выставку не проводили из-за экономических последствий пандемии.

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