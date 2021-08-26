Магас, 26 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил бывшего руководителя МВД по Ингушетии Ахмеда Погорова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Известно, что в отношении Погорова было возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и организации насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, опасного для жизни. Экс-главу МВД считают одним из организаторов несанкционированных митингов в 2019 году против установления административной границы между Чечней и Ингушетией.

Погоров был задержан в феврале 2021 года и арестован, позже его из-за болезни перевели под домашний арест, однако вскоре вновь изменили ему меру пресечения на заключение в СИЗО.

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