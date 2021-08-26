Москва, 26 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Двое мужчин подрались на одной из станций метрополитена Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Что там в Москве?».

Amshudhagar Драка

Утверждается, что инцидент произошёл вечером 25 августа на станции метро «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии.

На опубликованном телеграм-каналом видеоролике видно, как один из мужчин пытается забежать в метро через турникеты. Сзади его за одежду хватает другой мужчина, в результате чего между ними вспыхивает конфликт, продолжившийся за турникетами.

Драка продолжилась на платформе станции: на кадрах видно, как один из мужчин наносит около 20 ударов другому, после чего обоих участников конфликта задерживают подоспевшие сотрудники полиции.