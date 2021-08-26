Йошкар-Ола, 26 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. По состоянию на утро 26 августа, площадь тления в лесах Марий Эл без активного горения составляет 16 гектаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на минприроды республики.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Последствия пожара в лесах Марий Эл

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Работы по ликвидации пожара продолжаются. В течение предстоящих суток на пожаре будет работать вертолет Ми-8 Минобороны России, в составе группировки сил и средств — около 700 человек и 150 единиц техники, включая 235 человек и 38 единиц техники от МЧС России. Будет проводиться окарауливание, разведка и работы по ликвидации очагов тление торфяника.

Накануне два вертолета провели 84 сброса воды общим объемом 366 тонн. Всего с момента начала пожара на очаги сброшено 1611 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа. При ухудшении ситуации была проведена эвакуация населения близлежащих населенных пунктов, а также сотрудников и проживающих в санаториях — 634 человека, включая 423 ребёнка.

Накануне была объявлена локализация пожара, активное горение было ликвидировано на площади 27 гектаров.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 26 августа, на землях лесного фонда республики действовали два очага пожара, площадь, пройденная огнем, составила 4532 гектаров. За сутки этот показатель не изменился.

На территории республики продолжает действовать режим ЧС.

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