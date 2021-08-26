Таллин, 26 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Американская фирма ELA USA Inc. оспаривает в международном суде принадлежность эстонскому государству Лётной гавани Таллинского порта, требуя компенсации в 150 млн евро. Об этом сообщил эстонский новостной портал ERR.

Pjotr Mahhonin Таллинский порт

В то же время правительство Эстонии решило выделить министерству юстиции, ведущему спор, к 810 000 евро дополнительных 640 000 евро из резерва.

Деньги пойдут на покрытие судебных расходов, которые были понесены на постоянной основе и необходимость или размер которых нельзя было предвидеть в начале судебного разбирательства. Запрошенная сумма состоит из арбитражного сбора (пошлины); расходов, связанных с привлечением внешних экспертов, а также судебными заседаниями, сообщили в министерстве.

Судебное разбирательство идет с 2005 года. После нескольких лет судебной тяжбы между эстонским государством и ELA USA Inc. суд Эстонии признал государство собственником порта.

Американские юристы обжаловали решение в Государственном суде. В ходе судебного процесса, по сообщению СМИ, уже подтвержден как минимум один факт, что участки Лётной гавани были получены недобросовестно, то есть собственники должны были осознавать незаконность сделки.