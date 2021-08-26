Таллин, 26 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В июле нынешнего года Департамент государственной инфосистемы (RIA) зарегистрировал 111 существенных инцидентов, связанных с попытками взлома расположенных в эстонском домене .ее порталов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе RIA.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В начале июля была совершена крупная атака хакеров на основной портал госуслуг Eesti.ee. «В прошлом месяце мы обнаружили и остановили массовую кражу данных, когда злоумышленник загрузил фотографии 286 438 человек из базы данных документов, удостоверяющих личность. Подозреваемый не получил доступа ко всей базе данных, а в корыстных целях воспользовался уязвимостью в одной из услуг под управлением RIA», — говорится в сообщении.

Утверждается, что сразу после обнаружения ненадлежащего использования данных RIA закрыл услугу и устранил ошибку в системе безопасности.

Кроме того, RIA зарегистрировал две атаки вируса-вымогателя. 12 июля сервер одного судебного исполнителя Эстонии был заражен вредоносной программой. Система была восстановлена из резервной копии.

В середине июля об атаке вируса-вымогателя департаменту сообщило одно из крупнейших промышленных предприятий Эстонии. Атака существенно нарушила работу предприятия.

В RIA подчеркнули, что в отношении таких атак необходимо учитывать, что перед шифрованием злоумышленники могут попытаться украсть информацию из систем и угрожать раскрытием данных в случае неуплаты требуемого выкупа.

Во второй половине месяца одна местная больница уведомила RIA об инциденте, в котором из-за аномалий сетевого трафика был нарушен электронный процесс оказания услуг. Выяснилось, что причиной инцидента стал сотрудник больницы, который добавил в сеть Wi-Fi учреждения новое устройство.