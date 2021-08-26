Москва, 26 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 75 млн рублей на создание международного культурно-патриотического центра в Беслане. Об этом 26 августа сообщает сайт правительства России.

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020

Центр будет создан на базе школы №1, которую в 2004 году захватили террористы. Предусмотрена реставрация здания, признанного памятником культурного наследия. При реставрации будут сохранены следы трагических событий, и внутренние помещения не будут полностью восстановлены.

При этом специалисты проведут консервацию здания, чтобы предотвратить разрушение стен. В актовом зале будет оборудован проекционный зал с местами для зрителей. Там в постоянном режиме будут транслироваться документальные хроники.

«В классах будет развёрнута экспозиция, рассказывающая о трагедии и её последствиях. Кроме того, часть помещений отдадут под выставку, посвящённую крупнейшим терактам в мире», — рассказали в правительстве.

Строительство центра планируется завершить до конца 2024 года.