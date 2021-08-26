Сургут, Югра, 26 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Полицейские из Сургута (ХМАО) задержали в Крыму гражданина, подозреваемого в совершении дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

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По версии следствия, подозреваемый совершил преступление, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Адыгеи. В январе 2021 года злоумышленник в специальном онлайн-приложении оставил заявку на заказ такси по маршруту от здания ОГИБДД Сургута до аэропорта. На заявку откликнулся 70-летний сургутский таксист.

Подозреваемый представился сотрудником дорожной полиции и попросил таксиста приобрести ещё и бутылку коньяка — якобы не успевает купить до рейса. Затем злоумышленник отправил таксисту два смс-сообщения о якобы зачислении на счёт перевозчика 43 тысяч рублей. При очередном звонке он также попросил пенсионера обналичить 30 тысяч рублей и перевести несколькими транзакциями на указанные им абонентские номера якобы для оплаты банкета в ресторане. Когда переводы были осуществлены, «сотрудник ГИБДД» перестал выходить на связь.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемого вычислили и допросили в местах лишения свободы. Когда в мае он освободился из мест заключения, то скрылся. Его разыскали в Крыму.