Москва, 26 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы назначил на 24 сентября рассмотрение по существу иска бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к руководителю коллектива Сергею Шнурову. Об этом сообщили 26 августа в суде.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Алиса Кондратьева (Вокс) подала иск против Шнурова, Национального цифрового агрегатора и Первого музыкального издательства. Она заявила о правах на 39 треков, включая песни «Лабутены», «Плачу», «Сумка», которые группа продолжила исполнять после её ухода.

«Пока наши требования составляют 19,5 млн рублей. В зависимости от позиции Шнурова мы можем увеличить, но можем и уменьшить наши требования», — сообщил адвокат Вокс Роман Лалаян ТАСС.

Он отметил, что ответчик свою позицию пока не представил. Адвокат пояснил, что бывшая солистка не получает деньги от исполнения некоторых песен, в этом заключается суть иска, а не в авторских правах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вокс считает себя соавтором ряда песен «Ленинграда».

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