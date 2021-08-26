Минск, 26 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Белорусский поэт, переводчик и эссеист Алесь Рязанов умер в возрасте 73 лет. Об этом 26 августа сообщает Союз белорусских писателей в своем Телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Умер поэт Алесь Рязанов. Прощание пройдет в субботу (28 августа — ред.)», — говорится в сообщении.

При этом место прощания с поэтом пока не уточняется и не сообщаются причины смерти Рязанова.

Отметим, Алесь Рязанов 5 декабря 1947 года в Брестской области Белорусской СССР. Он является лауреатом Государственной премии БССР имени Янки Купалы (1990) и известен как новатор, автор новых поэтических форм. В последние годы жил преимущественно в Германии.