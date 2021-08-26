Чита, 26 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе-июле 2021 г. составил 54 439,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в январе-июле 2020 года. Об этом 26 августа сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Драй ИА REGNUM Лавка товаров

Отмечается также, что на организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 77,8% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 42 340,4 млн. рублей, 107,8% к январю-июлю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года оборот оптовой торговли в Забайкалье составил 20 267,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,7% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

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