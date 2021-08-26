Цхинвал, , 11:57 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил сограждан с годовщиной признания независимости республики Российской Федерацией. Текст обращения 26 августа обнародовала пресс-служба югоосетинского лидера.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Акт признания обозначил для нашего народа начало новой исторической эпохи — эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю, как долгожданный день торжества исторической справедливости», — говорится в обращении Бибилова.

Он отметил, что путь к этому признанию был трудным, а народ республики в 2008 году оказался под угрозой уничтожения со стороны грузинских войск. Помешала планам Тбилиси Россия, а признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии принесло «прочный мир».

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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