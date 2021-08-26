Казань, 26 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В столице Татарии утвердили регламент деятельности уличных музыкантов, артистов, аниматоров и художников на открытых площадках города. Для этого в Казани определили 35 площадок. Продолжительность выступлений, с учетом пожеланий самих артистов, продлили с двух до трех часов, сообщает мэрия.

ИА REGNUM Уличные музыканты

Площадки расположены как в центре города, так и в парках и скверах. Все они разделены по виду деятельности, количеству участников и уровню допустимого шума. Во время уличных выступлений участникам запрещено побуждать прохожих к оплате за результаты своей деятельности или попрошайничать. Аниматоры должны быть официально зарегистрированы и осуществлять предпринимательскую деятельность по утвержденному прейскуранту.

Во время проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и иных публичных мероприятий уличные выступления будут приостанавливаться.

Для удобства артистов в сентябре заработает цифровая платформа, где можно будет выбрать время и место выступления. После того, как цифровая платформа начнет функционировать уличные артисты и музыканты смогут выступать на одной площадке не более одного раза в день. При этом в течение дня допускается выступление в разное время на нескольких площадках.

Выступать артисты и аниматоры смогут с 10:00 до 22:00. Возможность выбора даты, места и времени уличного действия творческим жителям будет открываться на платформе за неделю вперед. После авторизации на сайте госуслуг, подачи заявления, выбора вида деятельности, площадки, даты и времени артисту или музыканту, художнику или аниматору придет ответное письмо, подтверждающее право на выступление. Его можно будет распечатать или показать с телефона. За нарушение правил участнику на 14 дней закроют доступ к бронированию площадок.

ИА REGNUM напоминает, в Казани для удобства представителей уличной культуры определено 35 мест выступлений. В их числе — улицы Баумана, Петербургская, Советская площадь, парк им. Горького, сквер по улице Даурская, сквер «Чишмяле», парк им. Петрова и другие. Со временем площадки для выступления оборудуют всем необходимым. Места для артистов предоставляются в течение дня бесплатно.

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