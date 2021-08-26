Джакарта, , 11:56 — REGNUM Деловой совет Европейского союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) опубликовал новый исследовательский отчет, озаглавленный «Обеспечение энергетического перехода АСЕАН», сообщает Antara.

Эмблема АСЕАН Sidney KH

Отчет призывает правительства стран Юго-Восточной Азии активизировать усилия по переходу на энергоносители, чтобы помочь региону справиться с проблемами изменения климата.

Спрос на энергию в АСЕАН продолжает расти. Регион по-прежнему сильно зависит от загрязняющих ископаемых видов топлива.

Совет призвал к постепенной отмене субсидий на полезные ископаемые во всем регионе, где средства могут быть направлены на поддержку перехода к энергетике.