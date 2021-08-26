26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в посольстве США на Украине осудили нападение на бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Мирослава Романенко, , 14:22 — REGNUM В посольстве США на Украине осудили нападение на бывшего украинского президента, депутата Рады, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В пресс-службе дипломатического представительства США отметили, что политическая оппозиция есть фундаментальная составляющая демократического процесса.

Ручной Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии», — говорится в заявлении.

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Заявление дипломатического представительства США обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что посольство США избирательно в своих осуждениях, ведь имеется множество случаев, когда обливали зеленкой других политиков и даже журналистов, но в дипломатическом представительстве Соединенных Штатов тогда предпочитали не комментировать произошедшее.

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«А [журналист Руслан] Коцаба, [депутат Рады Нестор] Шуфрич и десятки других?» — спросил Валерий К., напомнив о некоторых случаях нападения на украинских оппозиционных политиков и журналистов.

«Двойные стандарты, других «неугодных» можно обливать, а своего шакала нельзя, ведь ещё работает на них…» — отметила Татьяна К.

«А где реакция посольства на то, как американца вязали в Одессе за не запрещённую футболку Russia? Всё мимо, даже наших дебильных законов!» — написал Денис О.

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Одесская полиция задерживает гражданина США в футболке с надписью RUSSIA Od.npu.gov.ua

«Хозяевам не понравилось…» — добавил Виктор К.

«А у нас демократия. Чем хотим, тем и обливаем. Еще легко отделался», — отреагировал Алексей Витальевич.

«Сочли, что можно было и получше средство найти?» — поинтересовалась Валентина В.

«А ему идёт быть зелёным, весь мир теперь будет это событие обсуждать. Ющенко себя травил — это всё пиар», — считает Светлана С.

«Конечно, агента облили», — добавил Виталий З.

«А шо так? Петюню нельзя? А других можно?» — спросил Игорь К.

«Ну и правильно, по*ер, что без суда и следствия закрывают каналы, вводят санкции против граждан Украины. Нельзя Петюню обижать!» — с сарказмом отреагировал Андрей С.

«Обидели выкормыша?!» — пишет Виктор Р.

«Осудили, что мало облили?» — задался вопросом Konstantin A. V.

«Ну это не в мусорки (как было после 2014 году, так называемая «люстрация» — М. Р.) людей кидать. Это другое», — написал Sergej L.

«А почему когда зазеленел Порошенко, то Америка сразу осудила? В Украине столько издевались над людьми, но Америка этого не осуждала. Какая лицемерная, гадкая страна», — отреагировала Виктория К.

Петро Порошенко и Джо Байден (сс) U.S. Department of State

«Ну конечно, это же не разворовывание бюджета, тут можно и осудить», — с сарказмом отметил Алексей С.

«Та что вы говорите? Что посеешь, то и пожнешь. При нём начался этот беспредел. Теперь и до него дошла очередь», — отметила Наталья Ч.

«А где осуждения и топило за дермократию, когда избивают, убивают, закрывают каналы?! Это другое», — пишет Ирина П.

«В ответ Украина обязана осудить убийство мирных протестующих в Капитолии, ну да, это другое и колонии слова не дают», — подытожил Дмитрий С.

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Напомним, 24 августа в ходе празднования Дня независимости Петра Порошенко облили зеленкой в центре украинской столицы. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения.