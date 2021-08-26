Вашингтон, 26 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В сеть выложили видео со сравнительными тестами новых патчей версий игры Horizon Zero Dawn для консолей PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Ролик был опубликован 26 августа на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Студия Guerrilla Games отметила в примечаниях, что патч для PlayStation 5 повышает производительность Horizon Zero Dawn и по умолчанию поднимает «планку» до 60 FPS (частоты кадров в секунду) при запуске игры с разрешением 4K.

Авторы видео показали, что на консоли текущего поколения Horizon Zero Dawn выглядит лучше, чем на PS4 Pro. Кроме того, они обратили внимание, что на PS5 ожидаемо сократилось время загрузки.

Напомним, релиз Horizon Zero Dawn состоялся на PlayStation 4 28 февраля 2017 года. Sony выпустила игру на ПК 7 августа 2020-го.