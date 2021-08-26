Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В банках Бурятии за первое полугодие 2021 года были обнаружены 24 поддельные банкноты. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по республике.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

«Фальшивок крупного номинала выявлено 20 штук, это 80% от общего количества. Из них 15 подделок — пятитысячные, 4 — тысячные, 1 — двухтысячная», — отметили в финансовом учреждении.

Как отмечается, за первые шесть месяцев 2020 года были фальшивки лишь двух номиналов — девять пятитысячных купюр и одна тысячная.

Кроме того, в этом году были обнаружены две поддельные банкноты по 50 китайских юаней. По словам заместителя управляющего банком Бориса Цыденова, риск получить на сдачу фальшивку выше в небольших торговых точках и на заправках.