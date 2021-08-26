Москва, 26 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Измайловском парке двое трэш-стримеров забрызгали лицо неизвестной женщине из перцового баллона. Видео с моментом нападения публикует телеграм-канал «Что там в Москве?».

https://pixabay.com Телефон

Авторы канала утверждают, что на видео якобы фигурируют двое трэш-стримеров — Игорь Малихов и Евгений Дмитерко, а инцидент произошёл в Измайловском парке на востоке столицы.

На кадрах видно, как несколько молодых людей сперва завязывают разговор с прохожей женщиной, а затем после фразы «Женя, давай, заливай её перцем» брызгают ей в лицо струйным газовым баллоном.

Свои действия молодые люди сопровождают громким смехом, затем говорят напавшему мужчине, что он попал не в лицо женщине, а на её куртку, после чего тот снова несколько раз брызгает в лицо пострадавшей.

Трэш-стрим — это формат блогинга, в котором участники на видео выполняют за деньги задания своих зрителей, в основном насильственного характера. В России неоднократно предлагали на законодательном уровне запретить трэш-стримы.