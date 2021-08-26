Ереван, , 11:53 — REGNUM Парламент Армении на заседании 26 августа одобрил программу нового правительства. Заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

Никол Пашинян представляет программу правительства в парламенте Армении Primeminister.am

«За принятие программы проголосовали 70 депутатов (из 107)», — сказал спикер Ален Симонян.

Оппозиция в голосовании не участвовала и во время выступления премьер-министра республики Никола Пашиняна покинула зал заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 августа, в армянском парламенте произошло несколько драк.

Первая произошла утром между депутатами от правящей партии и от оппозиции, когда выступавший от «Гражданского договора» Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны страны, при которых освобождение от службы в армии можно было купить за деньги.

Вторая драка между народными депутатами Армении произошла во время выступления парламентария от фракции «Армения» Ваге Акопяна.