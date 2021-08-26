Москва, 26 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Работающие пенсионеры не поднимают вопрос о дополнительных выходных в Новый год, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

«Предлагать же идеи, которые заведомо вряд ли будут востребованы и в итоге реализованы, не слишком целесообразно», — отметил Нилов в Телеграм-канале.

Главное, по его словам, сами работающие пенсионеры этот вопрос вообще не поднимают, людей интересуют гораздо более насущные вопросы, в частности, возврат индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Стоит все же спросить самих работающих пенсионеров — им эти дополнительные дни вообще нужны? Думаю, если настолько понадобятся, их можно взять в счёт отпуска. Да если этот вопрос вообще актуален — многие пенсионеры, помимо прочего, работают по сдельной системе оплаты», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил увеличить на четыре дня новогодние каникулы для работающих пенсионеров.