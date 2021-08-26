Ярославль, 26 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В ОАО «Ярославский хлебозавод №4» открыта процедура конкурсного производства. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarregion.ru Хлебозавод № 4

Процедура банкротства началась в феврале этого года, когда на предприятии ввели процедуру наблюдения. Долги завода составляют 37 млн рублей. Ситуация в лучшую сторону не изменилась, поэтому суд ввёл следующую стадию — конкурсное производство сроком до 08 января 2022 года.

Хлебозавод принадлежит региональным властям. Ранее в правительстве области заявляли, что в Заволжском районе Ярославля будет построен новый хлебозавод на средства инвестора.

Сейчас на площадке «Ярославского хлебозавода №4» продолжается выпуск хлебобулочных изделий. По адресу предприятия выпечкой занимается частная компания.