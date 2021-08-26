Москва, 26 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Возможно, что администрация США примет решение о дополнительных продажах нефти, чтобы использовать вырученные средства для частичного финансирования своего «инфраструктурного плана». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал планы Вашингтона выбросить на мировой рынок почти 20 млн баррелей нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Скорее всего, реакция рынка будет минимальной, — сказал Салихов. — Во-первых, речь идет об относительно небольших объёмах. Запланированные продажи составляют около 3% стратегических резервов нефти и представляют примерно один день потребления страны. Более того, продажи будут растянуты в течение трёх месяцев, чтобы избежать влияния на рынок. Во вторых, продажи нефти из стратегических резервов являются запланированными. Еще в 2015—2016 годах Конгресс США принял решение о постепенном сокращении стратегических резервов, которое должно происходить с 2018 по 2025 год».

В результате, как пояснил Салихов, объем стратегических резервов постепенно снижается, но это не оказывает какого-то значимого влияния на мировой рынок нефти.

«Возможно, администрация США примет решение о дополнительных продажах нефти для того, чтобы использовать вырученные средства для частичного финансирования своего «инфраструктурного плана», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главным фактором, препятствующим восстановлению цен на нефть, остается пандемия и вызванные ею ограничения.