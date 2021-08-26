Токио, 26 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В комплексном плавании на дистанции 200 метров Граничка показал время 2 минуты 40,92 секунды

Российский спортсмен выступал в категории SM6 для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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