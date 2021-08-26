Ставрополь, 26 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В школьных программах на Ставрополье с 1 сентября появится новый предмет — «История Ставропольского края». Специально для этого выпущена серия учебных пособий для учащихся с пятого по десятый класс, сообщили 26 августа в пресс-службе главы региона.

Gubernator.stavkray.ru Учебник по истории Ставрополья

Ставрополе стало первым регионом России, чей учебник по регионоведению был включен в федеральный перечень после прохождения экспертизы в Российской академии наук и Российской академии образования.

Учебно-методический комплекс будет знакомить учащихся Ставрополья с историей региона с древнейших времен до XXI века. Его создателиями стали 27 авторов, в том числе ученые, преподаватели, сотрудники музеев и архивов.