Сеул, 26 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл 26 августа видеовстречу с министром экономики Мексике Татьяной Клутье, с которой обсудил укрепление экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель Южной Кореи подчеркнул необходимость возобновления переговоров по подготовке соглашения о свободной торговле, приостановленных в 2008 году.

Он также обратился к правительству Мексики с просьбой создать благоприятные условия для южнокорейских компаний, работающих в странах Центральной Америки, а также оказать помощь во вступлении в Тихоокеанский альянс.

Тихоокеанский альянс — торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. В настоящее время Южная Корея является страной-наблюдателем, наряду с США, Китаем и Японией.