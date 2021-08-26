Размер спортивной стипендии в Чувашии может измениться
Чебоксары, 26 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии планируют ввести дифференциацию размеров стипендий ведущим спортсменам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила первый замглавы минспорта Чувашии Татьяна Рябинина.
На заседании регионального правительства был поднят вопрос о расширении поддержки ведущих чувашских спортсменов — в частности, через стипендии.
«По результатам практической реализации данного механизма поддержки в течение прошлого и текущего года подготовлено предложение по дифференциации размеров стипендий в зависимости от принадлежности видов спорта к базовым и приоритетным видам в Чувашской Республике, а также их включения в программу Олимпийских, Параолимпийских и Сурдолимпийских Игр», — сообщила Татьяна Рябинина.
По её словам, проект разработан «в увязке с доведёнными минфином Чувашии проектировками на следующий год» и в ближайшее время будет направлен на согласование.
Напомним, в Чувашии к базовым относятся 14 видов спорта: велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тяжелая атлетика, триатлон, конный спорт, биатлон, фристайл, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии впервые были назначены стипендии главы республики спортсменам, которые в составе национальных команд выступают только за родную республику, то есть без параллельного зачёта. В результате, по данным минспорта, за год число таких спортсменов выросло со 119 до 197. Максимальный размер стипендии главы Чувашии составляет 25 тыс. рублей.