Чебоксары, 26 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии планируют ввести дифференциацию размеров стипендий ведущим спортсменам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила первый замглавы минспорта Чувашии Татьяна Рябинина.

ИА REGNUM Юные спортсмены

На заседании регионального правительства был поднят вопрос о расширении поддержки ведущих чувашских спортсменов — в частности, через стипендии.

«По результатам практической реализации данного механизма поддержки в течение прошлого и текущего года подготовлено предложение по дифференциации размеров стипендий в зависимости от принадлежности видов спорта к базовым и приоритетным видам в Чувашской Республике, а также их включения в программу Олимпийских, Параолимпийских и Сурдолимпийских Игр», — сообщила Татьяна Рябинина.

По её словам, проект разработан «в увязке с доведёнными минфином Чувашии проектировками на следующий год» и в ближайшее время будет направлен на согласование.

Напомним, в Чувашии к базовым относятся 14 видов спорта: велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тяжелая атлетика, триатлон, конный спорт, биатлон, фристайл, самбо, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии впервые были назначены стипендии главы республики спортсменам, которые в составе национальных команд выступают только за родную республику, то есть без параллельного зачёта. В результате, по данным минспорта, за год число таких спортсменов выросло со 119 до 197. Максимальный размер стипендии главы Чувашии составляет 25 тыс. рублей.