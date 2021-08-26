Киев, 26 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на Украине был выявлен 1581 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 26 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 278 171.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 45 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 53 566.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 203 429 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 727 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.