Ижевск, 26 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 августа прививку от коронавируса сделал 329 801 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 283 365 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 747 жителей республики. 2360 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 16 802 человека, за день количество вакцинированных увеличилось на 643 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в республике провели 1 531 375 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5502 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3004 исследования.

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