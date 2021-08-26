Таллин, 26 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум.

Строительство железнодорожного моста на свайных опорах-2

Утром 26 августа в Тартумаа (южная Эстония) открылся для эксплуатации новый железнодорожный мост через реку Эмайыги. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV cо ccылкой на руководителя отдела строительства сооружений ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) Керту Аруметса.

Работы по соединению нового стального моста, окрашенного в ярко-красный цвет, со старой железнодорожной трассой отрезке от Табивере до Тарту велись до последнего момента. В связи с этим пассажирам поездов приходилось пользоваться подменными автобусами.

Новый мост и спрямленная трасса позволят повысить скорость движения поездов на этом участке до 140 км/ч. На первом этапе это сократит продолжительность поездки от Таллина до Тарту на несколько минут, но после завершения всех работ по спрямлению трассы до Тапа время в пути сократится примерно на полчаса.

Построенный почти 70 лет назад старый железнодорожный мост закрылся в понедельник, 23 августа. Тартуские власти рассматривают вариант его переделки в велосипедно-пешеходный и ведут переговоры с Eesti Raudtee о передаче старого моста в собственность города.

Новый мост представляет из себя одноколейный путь. Его проем длиной 70 метров, а общий вес моста составляет почти 350 тонн. Строительные работы стоимостью 4,85 миллиона евро были выполнены эстонской фирмой AS TREV-2 Grupp.