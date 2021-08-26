Токио, 26 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новую специальную версию Prius 2022 модельного года под названием Nightshade. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Prius Nightshade

Специальная серия Prius Nightshade 2022 года доступна в цветах Midnight Black Metallic, Super White и Silver Metallic.

Отличительными особенностями экстерьера новинки являются черные акценты на передних фарах, крышки зеркал и дверных ручках.

Prius оснащен черными 17-дюймовыми легкосплавными дисками с пятью спицами на модели FWD и 15-дюймовыми легкосплавными дисками в сочетании с черными гайками на версии AWD-e.

Кроме того, спецверсия получила стандартные регулируемые передние сиденья с отделкой SofTex с функцией подогрева, а также регулируемое рулевое колесо с подогревом и регулировкой угла наклона.

Ранее Toyota представила новую версию внедорожника Fortuner под названием GR Sport. Новинка отличается отделкой экстерьера, а также иным дизайном салона. Кроме того, внедорожник получил новые опции.

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