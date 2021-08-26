Баку, 26 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Военнослужащий сверхсрочной службы ВС Азербайджана в звании «солдат» Джамиль Бабаев сбежал из психиатрического отделения Гянджинского госпиталя. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Mod.gov.az Министерство обороны Азербайджана

В военном ведомстве предположили, что военнослужащий мог перейти на «территорию, подконтрольную российским миротворцам», как Баку называет территорию Нагорного Карабаха. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что ранее в Нагорном Карабахе сообщили о задержании Бабаева в Мартакерте. Он якобы угрожал подросткам и потребовал еду и сигарету.