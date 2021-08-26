Тегеран, 26 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В четверг, 26 августа, состоялось первое заседание нового правительства Ирана. Его провёл президент страны Эбрахим Раиси. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Mehr News Agency Президент Ирана Ибрахим Раиси

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В ходе заседания было объявлено о принятии Декларации руководителей народного правительства, в которой содержатся десять пунктов. Её обязуются подписать и придерживаться все члены иранского правительства.

В числе прописанных пунктов —противодействие коррупции, верховенство закона и потребности людей как приоритет для принятия решений властями.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 августа, 25 августа члены иранского парламента завершили проверку квалификации предложенных президентом страны кандидатур на министерские посты. За исключением министра образования все кандидаты получили вотум доверия парламента. Иранский президент Ибрагим Раиси представил парламенту имена новых членов кабинета министров.