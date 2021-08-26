Токио, 26 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Около 21,4 млрд иен ($195 млн) правительство Японии планирует направить на расходы, связанные с планируемым сбросом в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщают 26 августа источники телеканала NHK.

Rikujojieitai Boueisho Ликвидация аварии на АЭС Фукусима

Указанную сумму правительство рассчитывает внести в проект японского бюджета на 2022 финансовый год, который начнётся 1 апреля. Деньги потребуются на действия, сопутствующие сбросу в океан воды с аварийной атомной электростанции, которую очистят от радиации.

Так, примерно $36,3 млн направят на поддержку рыболовной отрасли префектуры Фукусима. Ожидается, что доверие потребителей упадёт после сброса воды.

На противодействие слухам вокруг предстоящего сброса потратят ещё около $18,1 млн, а остаток разделят между разными ведомствами, которым поручат нужные измерения и исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, воду с аварийной атомной станции «Фукусима-1» японские власти решили слить в океан постепенно в течение 30 лет. В целом её очистили от радиоактивных веществ, однако требуется сократить в ней содержание трития.

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