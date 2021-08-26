Чита, 26 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Забайкалье активизировалась строительная отрасль. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в январе-июле 2021 г. составил 22 141,2 млн. рублей, или 114,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. Об этом 26 августа сообщает территориальное управление государственной статистики.

Жилье

Отмечается также, что за семь месяцев текущего года построено 54,3 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в городской местности — 39,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (77,9% к январю-июлю 2020 г.), в сельской местности — 14,6 тыс. кв. метров (60,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2021 года Иркутская область стала лидером по темпам ввода жилья в Сибири. Там было введено 582 тысячи квадратных метров площади, что на 79,3% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

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