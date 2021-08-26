Москва, 26 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Беслане будет создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятный монумент жертвам Беслана

Центр будет создан на базе школы № 1, которая была захвачена террористами в 2004 году.

«Распоряжение о выделении на эти цели 75 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе правительства.

Проектом предусмотрена реставрация здания, которое теперь является памятником культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в заложники участников праздничной школьной линейки, посвященной началу нового учебного года. В течение почти трех суток они удерживали в спортзале школы более тысячи учителей, детей и их родителей, выдвинув требования к властям России. Во время штурма 3 сентября погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.