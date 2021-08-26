Ижевск, 26 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 62, 66, 69, 80, 83, 89, 90 и 93 лет, а также три 84-летних женщины, мужчины в возрасте 33, 48, 63, 75 и 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1510 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в регионе выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 225 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 435 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6790 жителей.

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