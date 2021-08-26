Ижевск, 26 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 26 августа выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 225 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 435 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 37 детей в возрасте до 14 лет и 47 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 205 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 37 135 человек. Скончались 1510 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 16 летальных случаев, накануне скончались 15 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6790 жителей. Из числа получающих лечение 5792 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1261 человек — в состоянии средней степени тяжести, 297 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 25 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 329 054 человека. Второй компонент препарата получили 281 005 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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