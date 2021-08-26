Степанакерт, 26 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Сотрудники Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха задержали военнослужащего ВС Азербайджана Джамиля Бабаева, который зашел на территорию Арцаха. Об этом 26 августа сообщает агентство Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, Бабаев зашел в один из домов в Мартакерте. Там в это время были только подростки. Военнослужащий стал угрожать и потребовал еду и сигарету. Его накормили, а один из подростков сказал, что пошёл в магазин за сигаретами. На улице он позвонил в полицию.

Сообщается, что Бабаева задержали, он находится в Службе национальной безопасности. Возбуждено уголовное дело по статьям, которые предусматривают нарушение границы, шпионаж и угрозу убийства в отношении несовершеннолетних.