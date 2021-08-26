Минск, , 11:40 — REGNUM Церемония официального открытия года регионов Белоруссии и Китая состоялась в Минске. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба белорусского министерства иностранных дел.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«26 августа в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялась церемония открытия Года регионов Беларуси и Китая в 2021—2022 гг.», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что стороны убеждены в том, что более активное сотрудничество между регионами будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Белоруссией и Китаем, а также развитию всего спектра торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что боевые робототехнические комплексы примут участие в стратегических учениях Союзного государства «Запад-2021» в сентябре.