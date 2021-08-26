Воронеж, 26 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Воронежской области ликвидирован крупный лесной пожар, сообщили 26 августа в управлении лесного хозяйства региона.

Лесной пожар

Лесной пожар возник накануне, 25 августа, на территории Пригородного лесничества — задымление в квартале 100 Пригородного лесничества Левобережного участкового лесничества, в районе Кожевенного кордона, было зафиксировано камерой в 13:03. Борьбу с огнём осложнял сильный ветер, локализовать возгорание удалось в 17:37 на площади 62 гектара. В настоящее время возгорание ликвидировано. Сгорели молодые лесные культуры сосны. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели и лесные пожарные сумели не подпустить огонь к расположенным в этом районе базам отдыха — туда были направлены автобусы, однако эвакуация не потребовалась.